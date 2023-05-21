Rusya, Bahmut'u kontrol altına aldı

AA

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan Bahmut'taki çatışmalara dair bilgi verdi.

Bakanlık, kentte kontrolü sağladıklarını açıkladı.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bahmut'u tümüyle ele geçirdiklerini bildirmiş, ardından da Rusya Savunma Bakanlığı da Bahmut şehrini kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

Açıklamaların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kenti ele geçiren askerleri kutladı.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Bahmut’un Rusya’nın kontrolü altına alınmasına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Vladimir Putin, Artyömovsk’u (Bahmut) kurtarma operasyonunun tamamlanmasından dolayı ‘Wagner’ saldırı müfrezelerinin yanı sıra onlara gerekli desteği sağlayan ve kanatların korumasını yapan Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tüm askerlerini tebrik ediyor.”