Rusya: Batılı ülkelere Sputnik V aşısını sağlamaya hazırız

Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriev, Batılı ülkelere salgına karşı iş birliği mesajı gönderdi.

Rusya, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V'yi diğer ülkelere vermeye hazır olduğunu duyurdu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, İngiltere merkezli AstraZeneca ile koronavirüse karşı uluslararası iş birliği ve aşı geliştirme çabalarına ilişkin niyet anlaşmasının imzalandığı törende konuştu.

BATILI ÜLKELERE AŞI ÇAĞRISI

Dmitriev, "Sputnik V aşısını sağlama konusunda özellikle Batılı ülkelerle ortaklığa hazırız." dedi.

Rus yetkili, aşının özellikle şiddetli alerjisi olan ve diğer bazı aşıların ciddi alerjik reaksiyonlara neden olduğuna dair son raporlar nedeniyle bunları kullanamayanlara yönelik uygulanabileceğini söyledi.

YÜZDE 95'İN ÜZERİNDE ETKİNLİK ORANI

Araştırma sonuçlarına göre, Sputnik V, ilk dozun uygulanmasının ardından 42'inci günde yüzde 95'in üzerinde etkinlik gösterdi.