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Rusya, Belarus'a iki S-400 gönderdi
Hava savunma sistemleri, Belarus'ta düzenlenecek tatbikata katılacak.
- AA & Ensonhaber
- 21.01.2022 - 10:54
- Güncelleme : 21.01.2022 - 11:08
Ukrayna ile gerilim yaşadığı bir dönemde Rusya'dan kritik hamle geldi.
Askeri tatbikatlar için Belarus’a iki S-400 hava savunma sistemi gönderildi.
TATBİKATTA YER ALACAK
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, S-400’lerin Belarus’ta Rusya ile düzenlenen "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikata katılacağı belirtildi.
FÜZE SİSTEMLERİ, SAVAŞ UÇAKLARI...
Açıklamada, tatbikat için S-400’lerin yanı sıra "Pantsir-S" hava savunma füze sistemleri ve 12 "Su-35" savaş uçağının Belarus’a gönderileceği kaydedildi.
"Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat, 10 Şubat’ta başlayacak.