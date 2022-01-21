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    Rusya, Belarus'a iki S-400 gönderdi

    Hava savunma sistemleri, Belarus'ta düzenlenecek tatbikata katılacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.01.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 11:08
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    Rusya, Belarus'a iki S-400 gönderdi

    Ukrayna ile gerilim yaşadığı bir dönemde Rusya'dan kritik hamle geldi.

    Askeri tatbikatlar için Belarus’a iki S-400 hava savunma sistemi gönderildi.

    TATBİKATTA YER ALACAK

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, S-400’lerin Belarus’ta Rusya ile düzenlenen "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikata katılacağı belirtildi.

    FÜZE SİSTEMLERİ, SAVAŞ UÇAKLARI...

    Açıklamada, tatbikat için S-400’lerin yanı sıra "Pantsir-S" hava savunma füze sistemleri ve 12 "Su-35" savaş uçağının Belarus’a gönderileceği kaydedildi.

    "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat, 10 Şubat’ta başlayacak.

    Rusya, Belarus a iki S-400 gönderdi #1


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