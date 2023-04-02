Rusya, bir kez daha Ukrayna'da sivil yerleşim noktalarını hedef aldı: 6 ölü, 8 yaralı Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Kostiantynivka şehrine saldırdı. 6 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı.

İHA

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Her iki ülkenin de büyük kayıplar verdiği savaşta, Rusya saldırılarını artırdı.

Geçtiğimiz günlerde füze ile saldıran Rus ordusu, can kayıplarına neden olmuştu. Son olarak bugün bir kez daha sivil yerleşim noktaları hedef alındı.

Kostiantynivka şehri vuruldu

Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'tan geldi.

Yermak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Kostiantynivka şehrini vurduğunu açıkladı.

8 ölü, 8 yaralı

Saldırıda 16 apartman, 8 ev, bir anaokulu ve çok sayıda yapının zarar gördüğünü belirten Yermak, "Ruslar, Kostiantynivka'yı yoğun bir şekilde bombalıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan saldırıda 6 sivilin hayatını kaybettiği, 8 sivilin de yaralandığı belirtildi.