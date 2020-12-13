Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
148.320
3.27%
EXEN Coin
10.48
-2.51%
12ºC
İstanbul
Yağmur 12 C
    Rusya, Dağlık Karabağ’da kurulan karakollarını görüntüledi

    Rusya, Dağlık Karabağ’da kurulan karakollarını görüntüledi

    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, Dağlık Karabağ'da göreve başlayan Rus Barış Gücü Birlikleri'ne karakolların görüntüleri paylaşıldı.
    • İHA
    • 13.12.2020 - 06:32
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 06:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım’da imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Dağlık Karabağ’daki tampon bölgede Rus Barış Gücü birliklerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı.

    KARABAĞ'DAKİ RUS KARAKOLLARI GÖRÜNTÜLENDİ

    Rusya, anlaşma gereği tampon bölgeye çok sayıda asker ve askeri araç göndermişti. Savunma Bakanlığı tarafından, Dağlık Karabağ’da göreve başlayan Rus Barış Gücü Birlikleri’nin ait karakolların görüntüleri paylaşıldı.

    Rusya, Dağlık Karabağ’da kurulan karakollarını görüntüledi-Video

    Rusya, Dağlık Karabağ’da kurulan karakollarını görüntüledi #1

    KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETİYOR

    Savunma Bakanlığı, kurulan karakolların hafif silahlı saldırı ve şarapnel parçalarına karşı korunaklı olduğunu, karakolların altyapısının personelin konforuna göre dizayn edildiğini açıkladı.

    Karakolların kendi elektriğini üretebildiğini belirten Bakanlık, teknolojik altyapı ve ulaşım konularında da gereken tüm yatırımların yapıldığını ifade etti.

    Rusya, Dağlık Karabağ’da kurulan karakollarını görüntüledi #2

    TANKLARLA KORUNUYOR

    Bakanlık, karakolların iklimlendirme sistemleri ile donatıldığını ve her mevsime uygun hale getirildiğini aktarırken, dış duvar ve mevzilerin GNT-2 ve GNT-3 teknikleri ile inşa edildiğini açıkladı.

    Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, kurulan karakolların tanklarla da korunduğu görüldü.

    Rusya, Dağlık Karabağ’da kurulan karakollarını görüntüledi #3

    Rusya, Dağlık Karabağ’da kurulan karakollarını görüntüledi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir