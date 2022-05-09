9 Mayıs Zafer Günü'nde açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus askerlerinin kendi toprakları için savaştığını söyledi. Putin, "Ukrayna'da yapmamız gerekeni yaptık." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı 2 ay geride kalırken tüm dünyanın merakla beklediği gün geldi çattı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kızıl Meydan'da, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

Askeri geçit töreni, Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov tarafından yönetildi.

"Ukrayna'da yapmamız gerekini yaptık"

Kutlamada ne diyeceği merakla beklenen Putin, NATO'nun Donbass ve Kırım'a girme planı olduğunu açıkladı.

"Vatanın korunması her daim kutsal bir görevdir." diyen Putin "Ukrayna'da yapmamız gerekeni yaptık." ifadesini kullandı.

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü Kutlamaları

"Rus askerleri kendi toprakları için savaşıyor"

Açıklamalarına devam eden Putin, Rus askerlerinin kendi toprakları için savaştığını da söyledi.

Putin, "Bugün Donbas'ın askerleri kendi topraklarında gönüllü olarak bizim askerlerimizle savaşmakta. 2. Dünya Savaşı'nın derslerini kimse unutmasın diye savaşmaktadırlar. Rus askerleri kendi toprakları için savaşıyor." şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Mayıs Zafer Günü'nde konuştu ViDEO

"NATO, bize en yakın bölgelere silahları yığdı"

Putin'in törendeki açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için bu zafer çok kutsaldır. Ölümsüz alayımızın torunları bugün aramızdadır. Fotoğraflarını taşımaktadırlar. Bir barış teklif ettik ama hepsi boşa gitti. Batı ülkeleri bizi dinlemedi, farklı planları vardı. Açık açık cezalandırmaya yönelik operasyonlara hazırlanıyorlardı, Donbas ve Kırım'a. Ukrayna'ya nükleer silah vermeye hazırlanıyorlardı. NATO bize yakın bölgelere silah yığdı. Bizim için kabul edilemez tehdit oluşturdu. Bu kaçınılmaz bir çatışmaya götürüyordu. Rusya bu yüzden önleyici bir harekete geçmek zorunda kaldı. Bu doğru zamanda yapılmış en doğru hareketti. Biz bu kararı güçlü egemen bir ülke olarak aldık. Önleyici bir savunmaya girdik.





"İnançlarımıza, geleneklerimize ve atalarımıza bağlıyız"

ABD, özellikle Sovyetler'in dağılmasından sonra istisnai olarak egemenlikten söz etmeye başladı. Yandaşlarını etkileyemeye başladı. Her şeyi yutmak ister bir hareket içinde. Biz inançlarımıza, geleneklerimize, atalarımıza bağlıyız. Batı ise binlerce yıllık bu değerlerinden vazgeçti ve 2. Dünya Savaşı'nın kurbanlarını farklı tanıtmaya başladı, tarihi çarpıttı. Biz genel zafere katkımızdan gurur duyuyoruz.





"Savaşçılarımız farklı milletlerden olmalarına rağmen mücadele ediyor"

Bugün Donbas'ın askerleri kendi topraklarında gönüllü olarak bizim askerlerimizle savaşmakta. 2. Dünya Savaşı'nın derslerini kimse unutmasın diye savaşmaktadırlar. Rus askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Büyük anavatan savaşı bizim için çok büyük değere sahiptir. Bugün savaşçılarımız, askerlerimiz farklı milletlerden olmalarına rağmen birlikte mücadele ediyorlar, savaşıyorlar. Rusya'nın gücü de burada. Daha önce dedelerimizin yürüttüğü mücadelenin benzerini yürütüyoruz. En önemlisi Rusya'nın egemenliğini korumak ve onun güvenliğini sağlamak."



