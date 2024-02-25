Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı, aile kurumunu yok ediyor Batı'da her geçen gün yayılan eşcinsel evliliklere tepki gösteren Putin, "Genç nesli aldatıyorlar" dedi. Rus lider, "Aile bir erkek ile bir kadının birliğinden oluşur" vurgusu yaptı.

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ensonhaber.com

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'da yaygın hale gelen eşcinsel evliliklere tepki gösterdi.

Yunanistan, eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Ortodoks Hristiyan ülke olarak kayıtlara geçti.

Bu duruma işaret eden Putin, pedofilinin yeni norm haline gelmeye başladığını, aile kurumunun yok edildiğini söyledi.

Batı'ya tepki gösterdi

Batı'nın gerilemekte olduğunu belirten Putin, Batı'nın, Rusya'nın savaş alanında yenilemeyeceği gerçeğini kabul edemediğini, bu nedenle dezenformasyon saldırıları altında olduklarını belirtti.

"Genç nesli aldatıyorlar, aile kurumunu yok ediyorlar"

"Her şeyden önce genç nesli kandırıyorlar." diyen Putin, şu ifadeleri kullandı:

Genç nesli aldatıyorlar. Tarihi gerçekleri çarpıtıyorlar, kültürümüze, Ortodoksluğa ve diğer dinlere yönelik saldırılarını durdurmuyorlar.



Kendi insanlarına neler yaptıklarına bakın. Aile kurumunu, kendi tarihi kimliklerini, geleneklerini yok ediyorlar.

"Aile bir erkek ile bir kadının birliğinden oluşur"

Çocuklar söz konusu olduğunda pedofilinin "yeni norm" olarak kabul edildiğine dikkati çeken Putin, şöyle devam etti: