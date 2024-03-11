Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere'yle balıkçılık anlaşmasını iptal etti

Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'yı açık bir şekilde destekleyen İngiltere, Moskova yönetiminin yaptırımıyla karşılaştı.
İngiltere ile Rusya arasındaki balıkçılık anlaşması iptal edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere ile 1956'da imzalanan balıkçılık anlaşmasını yürürlükten kaldırdı.
İngiliz balıkçıların avlanması yasaklandı
Putin'in imzaladığı kararnameyle İngiliz balıkçıların Rusya'nın Barents Denizi kıyılarında avlanmaları yasaklandı.
İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında 1956 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, İngiliz balıkçı gemileri, Barents Denizi'nin belirli bölgelerinde avlanabiliyordu.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından devam etti
Anlaşma, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya ile İngiltere arasında uygulanmaya devam etmişti.
"Kilo versinler, akıllansınlar"
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın başkanı Vyaçeslav Volodin, geçen ay yaptığı açıklamada, İngilizlerin 68 yıldır Rus balığı yediğini belirtmişti.
Volodin, "Artık kilo versinler. Akıllansınlar." şeklinde konuşmuştu.
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