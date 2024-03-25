Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili konuştu Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının arkasındaki güce dikkat çekti.

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Rusya son 20 yılın en kanlı saldırısının yasını tutuyor...

Başkent Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna silahlı saldırganlar tarafından gerçekleştirilen saldırıda 100!den fazla insan hayatını kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Terör saldırısının mağdurlarına yardım eden herkese teşekkürlerini ileten Putin, saldırının ardından Rus toplumunun gerçek bir dayanışma, uyum ve karşılıklı destek örneğini ortaya koyduğunun altını çizdi.

Rus lider, terör saldırısını planlayanların toplumda panik ve nifak tohumları ekmeyi umduklarını ancak birlik ve direniş kararlılığı ile karşılaştıklarını vurguladı.

"İlgi odağımız azmettirenler"

Kanlı saldırıyı kimin yaptığını bildiklerini ancak kimin yaptırdığını öğrenmeye çalıştıklarının altınız çizen Putin, "Crocus City Hall konser terör saldırısını kimin eliyle gerçekleştirdiğini biliyoruz, ilgi odağımızda ise azmettirenler var" dedi.

"ABD bunu DEAŞ'ın yaptığına herkesi ikna etmeye çalışıyor"

ABD’nin çeşitli kanallar üzerinden Crocus City Hall konser salonundaki kanlı terör saldırısında Kiev’in hiçbir izi bulunmadığına, bunu yapanın DEAŞ olduğuna herkesi ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken Putin, Rusya’ya darbe indirmek isteyenlerin gerçekten radikal İslamcıların mı olduğuna ilişkin bir dizi sorunun yanıtının aranması gerektiğinin altını çizdi.

"Korkunç saldırı bir göz korkutma eylemi"

Crocus City Hall’da işlenen korkunç suçun bir göz korkutma eylemi olduğunun kesinlikle açık bir şekilde anlaşıldığını vurgulayan Putin, bu eylemden kimin çıkar sağladığı sorusunun ortaya çıktığını ifade etti.

Putin, teröristlerin neden Ukrayna'ya gitmeye çalıştıklarını sorguluyor

Rus lider, Crocus City Hall’daki terör saldırısını 2014’ten bu yana Kiev’deki neo-Nazi rejiminin eliyle Rusya’ya karşı savaşanların bir dizi girişiminden oluşan zincirin bir halkası olarak nitelendirdi.

Putin’e göre Rus Silahlı Kuvvetleri, tüm cephede inisiyatifi elinde tutuyor, Ukrayna ordusunun ‘karşı taarruzu’ başarısız oldu, Kiev kendisi için para tahsis ettirmekle uğraşıyor, rejimi destekleyenler ise terörün suç ortağı olmak istemiyor, ancak birçok soru işareti var.

Putin, teröristlerin saldırıdan sonra neden Ukrayna’ya gitmeye çalıştığı ve orada kendilerini kimin beklediği sorusunun yanıtlanması gerektiğinin altını çizdi.