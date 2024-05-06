Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer silah denemesi talimatı verdi Moskova yönetimi, nükleer silahlarla tatbikat için düğmeye bastı. Gelişme, Batı'nın 'tehditlerinin' ardından kayıtlara geçti.

ensonhaber.com

Rusya, taktik nükleer silahların kullanımını da kapsayan askeri tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı, tatbikatın Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından emredildiğini söyledi.

Tatbikat, stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin muharebe görevlerini yerine getirmeye hazır olup olmadığını test edecek.

Güney askeri bölgesindeki füze oluşumları ve deniz kuvvetleri tatbikatta görev alacak.

Nükleer silah denemesi yapacaklar

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Tatbikat sırasında, stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanılması konularının uygulanmasına yönelik bir dizi tedbir gerçekleştirilecek.

Dünyanın en büyük cephaneliği Rusya'da

Haberi aktaran The Guardian, "Rusya, dünyanın en büyük nükleer silah cephaneliğine sahip." diye yazdı.

Batı'nın 'tehditlerine' yanıt

Açıklamaya göre tatbikat, "bazı Batılı yetkililerin Rusya'ya yönelik provokatif açıklamaları ve tehditlerine yanıt olarak" Rusya'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Rusya'nın nükleer savaş başlığı sayısı

Statista'nın paylaştığı veriye göre, Rusya'nın envanterinde Ocak 2023 itibarıyla 5 bin 889 nükleer savaş başlığı var. Bunlardan bin 674'ünün konuşlu halde olduğu belirtiliyor.