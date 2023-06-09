Rusya Devlet Başkanı Putin: Nükleer silahları temmuzda Belarus'a taşıyacağız Putin, tesis inşasının 7-8 Temmuz'da biteceğini söylerken, sonrasında konuşlandırmaların başlayacağını ifade etti.

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a nükleer silahların konuşlandırılması planına ilişkin konuştu.

Putin, son açıklamasında, taktik silahların bu ülkeye ne zaman sevk edileceğinden bahsederken temmuz ayını işaret etti.

Tarih olarak temmuz dedi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Soçi'de yaptığı görüşmede konuşan Putin, konuşlandırma için gerekli özel tesislerin inşasının 7-8 Temmuz'a kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi:

Anlaştığımız en hassas konularda her şey planlandığı gibi gidiyor. Bildiğiniz gibi, ilgili tesislerin hazırlanması 7-8 Temmuz'da sona eriyor.



İlgili silah türlerinin bölgenizde konuşlandırılmasıyla ilgili faaliyetlere derhal başlayacağız.

Mayıs ayı sonlarında, Rusya ve Belarus savunma bakanları, Rus nükleer silahlarının Belarus'ta konuşlandırılması konusunda, onları özel bir depolama tesisinde tutma şartlarını belirleyen bir anlaşma imzaladı.

ABD'yi hatırlattı

Bu yılın başlarında Putin, Rusya'nın taktik nükleer silahlar konuşlandıracağını ve bu konuda komşu Belarus'ta özel bir depolama tesisi inşaatını tamamlayacağını duyurdu.

Putin, söz konusu hamlenin artan güvenlik risklerine bir yanıt olduğunu söylerken, Avrupa ülkelerine nükleer silahlar konuşlandıran ABD'yi hatırlattı.