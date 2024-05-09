Rusya Devlet Başkanı Putin: Savaşa hazırız Putin, Batı'ya meydan okuduğu konuşmasında "Kimse bizi tehdit edemez" dedi.

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ensonhaber.com

Rusya, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 79'uncu yılını kutladı.

Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan kutlamalara ev sahipliği yaptı. 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törende yaptığı konuşmada, Batı'ya yönelik sert mesajlar verdi.

Putin, "Batılı elitlerin yeni çatışmaları kışkırtma politikası intikamcılığın bir unsurudur." dedi.

"Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır"

Küresel çatışmayı önlemek için "her şeyi yapacaklarını" söyleyen Putin, şöyle devam etti:

Aynı zamanda kimsenin bizi tehdit etmesine de izin vermeyeceğiz. Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazırdır.



Rusya, zor ve dönüm noktası niteliğinde bir dönemden geçiyor. Anavatan'ın kaderi ve geleceği her birimize bağlı.

"Batılı elitlerin politikasının bir parçası"

Putin, Rusya'nın ve onun birleşmiş halkının özgür ve güvenli geleceğini garanti altına alacağından emin olduğunu söyledi ve ekledi:

İntikamcılık, tarihle alay edilmesi ve Nazizm'in mevcut takipçilerini haklı çıkarma çabası, Batılı elitlerin politikasının bir parçasıdır.



Batı, küresel çatışmaları, etnik gruplar arası düşmanlığı kışkırtmaya çalışıyor.

Kutlama mesajı

TASS'ın aktardığına göre Rusya Devlet Başkanı Putin, geçit törenine katılanların Zafer Bayramı'nı tebrik ederken şunları söyledi: