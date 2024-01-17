Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'yı suçladı: İstanbul'da her konuda anlaşmıştık Putin, müzakerelerden vazgeçen tarafın Ukrayna olduğunu söyledi. İstanbul'da el sıkıştıklarını belirten Rus lider, "Üstelik Ukrayna müzakere grubunun başkanı da imzasını attı" dedi.

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile savaş konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye, savaşın sona ermesi için tarafları Antalya ve İstanbul'da düzenlenen zirveler kapsamında ağırladı.

Hem Rus hem de Ukraynalı yetkililer, çatışmaların uzun sürmeden sonlandırılması için Ankara'nın arabuluculuğunda bir araya geldi.

Her iki ülke devam eden savaş konusunda birbirlerini suçlarken, Putin, barışa yanaşmayan tarafın Kiev olduğunu söyledi.

İstanbul vurgusu: Her konuda anlaşmıştık

Başkent Moskova'da belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda konuşan Putin, savaşın ilk aylarında yapılan müzakerelere işaret etti:

Onlar (Ukrayna tarafı) müzakerelerden vazgeçti. İstanbul'da her konuda anlaşmıştık. Üstelik Ukrayna müzakere grubunun başkanı da imzasını attı.



Bu belge bizde. Şimdi ise onlar, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yapılan anlaşmaları uygulamamaya ikna ettiğini açıkladılar. Aptal değiller mi?

"Tüm bu anlaşmaları çöpe attılar"

Putin, Rusya'dan, sorunları barış yoluyla çözmeye hazır olduğuna dair sinyal vermesinin ve Kiev'den birlikleri çekmesinin istendiği belirtilerek şunları anlattı:

Birlikleri bir gün sonra çektik. Sonra da onlar tüm bu anlaşmaları çöpe attılar. Mesele daha 1,5 yıl önce çözülürdü. Bu, onların (Ukraynalıların) bağımsız olmadığını bir kez daha gösteriyor.



Ukrayna'da savaş 2022'de değil, 2008'de NATO'nun kapılarının Ukrayna ve Gürcistan'a açılması yönünde karar alındığında başladı. Ukrayna bağımsızlığını, tarafsız bir devlet olduğuna dair bir deklarasyonla kazandı."

"Ukrayna devleti çok ciddi darbe alabilir"

Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerine karşı saldırısının "başarısız" kaldığını ifade eden Putin, şöyle dedi:

Sadece saldırıları başarısız kalmadı, inisiyatif de Rusya Silahlı Kuvvetlerin elinde. Böyle devam ederse Ukrayna devleti çok ciddi bir darbe alabilir.

"Ukrayna yönetimi ile Batılı seçkinler de bunu anlıyor"

Putin, Rusya'nın Ukrayna'da elde ettiği topraklardan vazgeçmesinin mümkün olmadığını belirterek şöyle konuştu:

Bunun mümkün olmadığını herkes anlıyor. Ukrayna yönetimi ile Batılı seçkinler de bunu anlıyor.



Batı ve Ukrayna'da konuşulan barış formülü, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnamesinin devamıdır. Bunlar müzakere sürecini engelleyen koşullar.

"Barbarca hareket ediyorlar"

Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" sürdürerek ülkesinin çıkarlarını koruyacaklarını söyledi.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine saldırı düzenlediğine işaret eden Putin, şu ifadeleri kullandı: