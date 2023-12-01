Rusya Devlet Başkanı Putin'den ailelere: 7-8 çocuk yapın

AA & Ensonhaber

1990'ların başından bu yana, Rusya'da doğum oranı istikrarlı bir şekilde azalıyor.

Verilere göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başladığından beri ülke, 300 binden fazla kayıp verdi.

Putin: "Nüfusumuzu artırmalıyız"

Independent'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü Moskova'daki Dünya Rus Halk Konseyi'nde video bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada, Rus nüfusunu artırmanın "gelecek yıllardaki öncelikli hedefi" olacağına vurgu yaptı.

"Büyükannelerimizin 7, 8 çocuğu olduğunu hatırlayın"

Rus lider Putin, şu ifadeleri kullandı:

Halklarımızın çoğu, dört, beş veya daha fazla çocuğun yetiştirildiği aile geleneğini sürdürüyor. Rus ailelerde büyükannelerimizin 7, 8 çocuğu olduğunu hatırlayın. Bu gelenekleri koruyalım ve canlandıralım. Çok çocuk sahibi olmak, geniş bir aileye sahip olmak, Rusya'nın tüm halkları için bir norm, bir yaşam biçimi haline gelmeli.