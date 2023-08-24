Rusya Devlet Başkanı Putin'den BRICS vurgusu: Dünyadaki etkimiz artacak

AA

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 15. BRICS Zirvesi düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin basın toplantısına video bağlantısı yoluyla katıldı.

Rus liderin gündeminde, dolara karşı ortak para birimi kullanılması vardı.

Daha önceki açıklamasında Putin, "Ekonomik bağlarımızın dolarsızlaştırılması yönündeki nesnel, geri döndürülemez süreç ivme kazanıyor." demişti.

Ortak para mesajı: İlerleyeceğiz

BRICS nezdinde ortak para birimi kullanılmasının önemli bir konu olduğunu vurgulayan Putin, son konuşmasında hedeflerini açıkladı:

Hepimiz için önemli konulardan birisi de ortak bir para kullanılması. Bu karmaşık bir konu ancak bu sorunları çözmek için öyle ya da böyle ilerleyeceğiz.