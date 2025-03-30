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İHA

Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana geldi.

Federal Güvenlik Servisi karargahı yakınlarında yaşanan patlamanın ardından limuzin alevlere teslim oldu.

Aracın motorundan başlayan ve kısa sürede limuzininin iç kısmına yayılan yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

Alevler nedeniyle aracın bulunduğu sokağı siyah duman kaplarken yangına ilk müdahaleyi çevredeki restoran çalışanları yaptı.

Kremlin tarafından Başkanlık Mal Yönetimi Müdürlüğü'ne tahsis edildiği belirtilen aracın direksiyonunda kimin olduğu ve patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

ZELENSKY: PUTİN ÖLECEK VE HER ŞEY BİTECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, katıldığı bir canlı yayında, "Putin yakında ölecek, bu bir gerçek ve her şey bitecek" demişti.

Son yıllarda Putin'in güvenliğini artırmak için geniş çaplı önlemler alınmış, Putin'e yönelik herhangi bir suikast girişimine nükleer yanıt verileceği duyurulmuştu.

Putin, seyahat için düzenli olarak limuzin filosunu kullanırken geçmişte bu araçlardan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da aralarında bulunduğu birçok dünya liderine hediye etmişti.