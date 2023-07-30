Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de doğalgaz merkezi mesajı dünyada gündem oldu Doğalgaz üssü planının gündemde kalmaya devam ettiğini söyleyen Putin'in ardından, yılda fazladan 10 milyar metreküp gazın transfer edilebileceği yazıldı. Türkiye'nin, Rus gazı için önemli bir konumda olduğuna dikkat çekildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkeziyle ilgili konuştu.

St. Petersburg’daki Rusya-Afrika Zirvesi'nin ardından açıklamada bulunan Putin, konunun gündemde olduğunu, merkezin e-ticaret olarak konumlandırılacağını söyledi.

Putin'in açıklaması uluslararası medya kuruluşlarınca servis edilirken, Türkiye'nin Rusya'dan gelen gaz için kritik bir konumda olduğunun altı çizildi.

Bloomberg: Gaz üssü gündemde

ABD merkezli Bloomberg, "Gaz üssü planı gündemde kalmaya devam ediyor" başlıklı haberinde, Putin'in, bunun elektronik bir gaz ticaret platformu olacağını söylediği belirtildi.

Ukrayna savaşından sonra Kremlin ile Batı arasındaki enerji ilişkilerinin en düşük seviyeleri gördüğü, geçen ekim ayında Türkiye'de büyük bir gaz ticaret merkezi kurulması planının ortaya atıldığı anımsatıldı.

Rusya'nın, yılda 48 milyar metreküp kapasiteye sahip Mavi Akım ve Türk Akım boru hatlarıyla Karadeniz üzerinden Türkiye'ye gaz gönderdiği belirtildi.

Türkiye, Rus gazı için önemli bir geçiş ülkesi

Sevkiyatın bir ayağının Türkiye pazarına hizmet ederken, diğer ayağının ise güney Avrupa'daki ülkelerin doğalgaz boru hattı ağına bağlanarak Türkiye'yi Rus gazı için önemli bir geçiş ülkesi haline getirdiği vurgulandı.

Haberde, "Türkiye'deki gaz merkezi hayata geçerse, 2025'te Avrupa'ya yılda fazladan 10 milyar metreküp Rus gazı taşınabilir." öngörüsü paylaşıldı.

Reuters: Putin'in Türkiye'de gaz merkezi fikri

İngiltere merkezli Reuters, Rusya'nın doğalgaz satışı için Türkiye'de elektronik platform kurmak istediğini aktardı.

Putin'in geçen yıl Türkiye'de “gaz merkezi” oluşturma fikrini öne sürdüğü belirtilerek, konuya ilişkin ayrıntılara yer verildi:

Moskova, Ukrayna'daki eylemlerine yanıt olarak Avrupa ülkelerinin Rusya'dan yaptığı ithalatı kesmesinin ardından, enerji ihracatını yeniden yönlendirmeye çalışıyor.



Putin'e göre, kendisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü telefon görüşmesi yapmak için anlaştı.