Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5. kez mazbatasını aldı Geçtiğimiz ay devlet başkanı seçimini yüzde 87,28 oy ile kazanan Vladimir Putin, 6 yıl daha görevde kalacak. Mayıs yemin edecek olan Putin, 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek.

AA

Kremlin Sarayı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, Vladimir Putin'in makamında Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova ile görüştüğü belirtildi.

Pamfilova, Rusya Federasyonu devlet başkanı seçimini kazanan Putin’e mazbatasını teslim etti.

"Bu iş çok zordu"

Putin, yaptığı konuşmada, hem Merkez Seçim Komisyonu'ndaki hem de yereldeki tüm çalışanlara teşekkür ederek “Bu iş çok zordu, anlıyorum. Ama ülke için, devletin iç istikrarı için, özellikle bugün bu çok önemli.” ifadelerini kullandı.

"Rusya için verilen mücadelede önemli bir aşama"

Pamfilova da seçim sonuçlarının çok şaşırtıcı ve eşi benzeri görülmemiş olduğunu vurgulayarak, “Toplumun benzeri görülmemiş bir şekilde bütünleşmesi ve bunun sadece devlet başkanı seçimi olmadığının, bunun aslında Rusya için verilen mücadelede önemli bir aşama olduğunun anlaşılması çok önemli.” diye konuştu.

Yüzde 87,28 oy aldı

Rusya Federasyonu’nda 15-17 Mart’ta devlet başkanı seçimi yapılmış, katılım yüzde 77,49 olmuştu. Aday olan mevcut Devlet Başkanı Putin, yüzde 87,28 oy ile galip gelmişti.

6 yıl daha görevde

Yeniden seçilen Putin, 6 yıl daha görevde kalacak. Mayıs ayında mevcut görev süresinin bitmesiyle yemin edecek olan Putin, 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)