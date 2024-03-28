Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin, Kuzey Kore'ye gitti Sergey Narışkin, Kuzey Koreli muhataplarıyla iki ülkeyi ilgilendiren konuları masaya yatırdı. İş birliğinin artırılmasına yönelik mesajlar verildi.

AA

Moskova'dan Kuzey Kore'ye istihbarat yetkilisi düzeyinde ziyaret gerçekleştirildi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin başkanlığındaki heyet, Kuzey Kore'ye gitti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Narışkin liderliğindeki heyet 25-27 Mart'ta başkent Pyongyang'da Kuzey Koreli yetkililerle temaslarda bulundu.

İki ülkenin durumunu konuştular

Narışkin, Kuzey Kore Devlet Güvenliği Bakanı Ri Chang-dae​​​​​​​ ile bir araya geldi. Taraflar, Kore Yarımadası ve Rusya'ya ilişkin bölgesel ve uluslararası durum hakkında fikirlerini paylaştı.

İş birliğini artıracaklar

Narışkin ve Ri, "düşman güçlerin sürekli artan tehditlerine karşı iş birliğini artırma" konusunu ele aldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Eylül 2023'te Rusya'yı ziyaret etmişti. İki ülke ilişkilerinin ziyaretin ardından daha ilerlediği belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)