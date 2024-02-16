Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı'yla ilişkiler bir gün düzelecek

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ile bozulan ilişkilerini değerlendirdi.

Lavrov, ilişkilerin gelecekte düzeleceğini söylerken, bu durumun ise Batı'ya bağlı olduğunu belirtti.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a konuşan Lavrov, Moskova'nın, Batı'ya yönelik "nazik jest rezervinin" tükendiğini ve ilişkilerin normalleşmesinin artık Rusya tarafına bağlı olmadığını söyledi.

"İlişkiler bir gün yeniden düzelecek"

Batılı ülkelerle ilişkilerin yeniden onarılması olasılığı hakkında yorum yapan Lavrov, şöyle dedi:

İlişkilerin yeniden canlandırılması konusuna gelince, Devlet Başkanı (Vladimir Putin) da bundan bahsetti.



İlişkiler bir gün yeniden düzelecek. Bunun ne zaman olacağı ise bize bağlı değil. Bu, onların (Batı) sorunu. Başkan'ın da hatırlattığı gibi, birçok taviz verdik ve iyi niyet jestleri yaptık. Bu jestlerin rezervi çoktan tükendi.