Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'TürkAkım' açıklaması: ABD, faaliyetleri sekteye uğratmak istiyor

ANKA

Bugün basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2024 yılında Rus diplomasisinin sonuçlarını değerlendirdi.

Lavrov, toplantıda Ukrayna’nın dün Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye ve diğer Avrupa ülkelerine ulaştıran TürkAkım boru hattına yönelik saldırı girişimi olduğunu iddia etti.

Bu saldırının ABD’nin talimatıyla yapıldığını öne süren Lavrov, ''ABD'nin enerji altyapısına yönelik terörist saldırılara izin verdiğini ve Türk Akımı'nı işlemez hale getirmeyi planlayarak sekteye uğratmak istediğini'' ifade etti.

“ABD, TÜRKAKIM'I HEDEF ALIYOR"

Lavrov, devamında şu sözleri sarf etti:

ABD, AB enerji güvenliğinin temelini yıkmayı amaçlayan terörist faaliyetleri utanmadan onayladı ve Ukraynalı müşterilerini KuzeyAkım boru hatlarının ardından şimdi de TürkAkımı'nı hedef almaları için kışkırttığı enerjiden başlayarak hiçbir alanda rakip istemiyor.

Lavrov, ABD'nin bir gaz tesisine sabotaj girişiminde bulunmuş olabileceğini öne sürerek, ''ABD'nin enerji başta olmak üzere hiçbir alanda rakip istemediğine dair çok güçlü bir kanaatim var” diye konuştu.

ABD'NİN UKRAYNALI MÜŞTERİLERİNİ KIŞKIRTTIĞINI İFADE ETTİ

ABD'yi Avrupa'nın enerji istikrarını baltalayan eylemleri teşvik etmekle suçlayan Lavrov, ''Amerikalıların, AB'nin enerji güvenliğinin temelini yok etmek için terörist faaliyetlere hiç düşünmeden yeşil ışık yaktığını” iddia etti.

Lavrov, ABD'nin “Ukraynalı müşterilerini KuzeyAkım'a yapılan saldırının ardından Türk Akımı'nı da devre dışı bırakmaları için kışkırttığını” söyledi.

HAYATİ ÖNEM VURGUSU

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Kiev'in Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Gaikodzor köyü yakınlarındaki bir gaz kompresör istasyonuna dokuz kamikaze insansız hava aracıyla bir saldırı düzenlediğini, saldırının başarısız olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu tesisin, TürkAkım boru hattı olduğu iddia edildi. Tesisin, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye ve diğer Avrupa ülkelerine ulaştıran TürkAkım boru hattının işletilmesi için hayati önem taşıdığı belirtildi.

MACARİSTAN'DAN TEPKİ GELDİ

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, dün yaptığı açıklamada,''Budapeşte'nin TürkAkım'ı sabote etmeye yönelik her türlü girişimi ulusal egemenliğine zarar vermek olarak değerlendireceğini'' söyledi.

Boru hattının Macaristan'a ''doğal gaz tedariki için vazgeçilmez olduğunu'' belirten Szijjarto, ''herkesi bu ulaşım yolunun güvenliğine ve işlerliğine saygı göstermeye'' çağırdı.

TÜRKAKIM BORU HATTI

Rusya kıyısında başlayıp Karadeniz altından 930 kilometre ilerleyerek Türkiye'ye ulaşan TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı, Rusya'daki doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlar.

TürkAkım Boru Hattı bu sayede, Rusya'dan alınan doğalgazı Türkiye, güney ve güneydoğu Avrupa'ya ulaştırır.