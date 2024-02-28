Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu

AA & Ensonhaber

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1-2 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Lavrov, Antalya'da düzenlenecek Diplomasi Forumu'na katılacak. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme gerçekleştirecek.

Ziyarete ilişkin açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından duyuruldu.

1-2 Mart'ta Türkiye'de olacak

Zaharova, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey Lavrov), 1-2 Mart'ta Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın (Hakan Fidan) Antalya Diplomasi Forumu'na katılma daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edecek.



Rusya Dışişleri Bakanı ile Türk mevkidaşı arasında müzakereler yapılması planlanıyor. Bu toplantıda başta devlet ve ikili iş birliği perspektifleri olmak üzere geniş bir yelpazedeki sorunların tartışılması planlanıyor.