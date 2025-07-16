Rusya, Donetsk'te iki yerleşim yerinin ele geçirildiğini açıkladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından iki taraf da saldırılarını artırdı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi verildi.
İKİ YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ
Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Doğu askeri gruplarına bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Petrovka ve Voskresenka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca son 24 saatte Ukrayna'ya ait 103 insansız hava aracının yok edildiği, bunlardan 55'inin Rus bölgeleri ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.