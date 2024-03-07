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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bizim demokrasimiz en iyisi" iddiasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Peskov, Soçi kentinde düzenlenen gençlik forumunda dikkat çekici ifadelere imza attı.

Peskov, Rusya'nın demokrasisinin diğer demokrasileri geride bıraktığını ileri sürdü.

"Bizim demokrasimiz en iyisi"

"Demokrasimize yönelik eleştirilere artık tolerans göstermiyoruz." diyen Peskov, şunları söyledi:

Olması gerektiği gibi olmayan iddialara da... Bizim demokrasimiz en iyisi. Onu inşa etmeyi sürdüreceğiz.