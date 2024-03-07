Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bizim demokrasimiz en iyisi" iddiasında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Peskov, Soçi kentinde düzenlenen gençlik forumunda dikkat çekici ifadelere imza attı.
Peskov, Rusya'nın demokrasisinin diğer demokrasileri geride bıraktığını ileri sürdü.
"Bizim demokrasimiz en iyisi"
"Demokrasimize yönelik eleştirilere artık tolerans göstermiyoruz." diyen Peskov, şunları söyledi:
Olması gerektiği gibi olmayan iddialara da... Bizim demokrasimiz en iyisi. Onu inşa etmeyi sürdüreceğiz.
Navalny'nin ölümünün ardından dikkat çeken sözler
Peskov'un açıklamaları, hapishanedeyken hayatını kaybeden Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny'nin ardından geldi.
Navalny'nin ölümü, ailesi başta olmak üzere Batı'nın tepkisini çekmiş, bu ölümden Putin sorumlu tutulmuştu.
Seçime az bir süre kaldı
Öte yandan Rusya'da devlet başkanı seçimi 17 Mart'ta yapılacak. Bağımsız aday olarak yeniden yarışa katılan Vladimir Putin, 2018'de yapılan seçimi yüzde 76,69 oy alarak kazanmıştı.
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