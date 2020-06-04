Dolar
6.7623
0.459%
Euro
7.5741
-0.0198%
Altın
1710.21
0.6414%
Borsa
109579.8
0.4293%
G. Altın
371.707
1.0216%
Bitcoin
64571.22
-0.3029%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Rusya'dan Esad rejimine MİG-29 savaş uçağı desteği

    Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, rejim ordusunun savaş uçaklarının ikinci grubunu aldığını bildirdi.
    • AA
    • 04.06.2020 - 13:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya'dan Esad rejimine MİG-29 savaş uçağı desteği

    Rusya'nın, Suriye'de büyük yıkıma yol açan Esad rejimine desteği devam ediyor.

    Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, Esad rejimine yeni grup MİG-29 tipi savaş uçakları verdiklerini bildirdi.

    Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki askeri ve teknik iş birliği çerçevesinde Suriye Arap Ordusu, gelişmiş MİG-29 savaş uçaklarının ikinci grubunu Rusya'dan teslim aldı. Suriye zaten bu uçaklarla görev yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.

    RUSYA'DAN ESAD'A SAVAŞ UÇAĞI

    Esad rejimine ait haber ajansı SANA'nın, 30 Mayıs'ta bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, rejim ordusunun Rusya Federasyonu'ndan bir dizi gelişmiş ve modern MİG-29 tipi savaş uçağı teslim aldığı ve uçakların bu ayın başından itibaren Suriye hava sahasında uçuşlar gerçekleştireceği belirtilmişti.

    Görüş Bildir