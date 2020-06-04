Rusya'dan Esad rejimine MİG-29 savaş uçağı desteği

Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, rejim ordusunun savaş uçaklarının ikinci grubunu aldığını bildirdi.

Rusya'nın, Suriye'de büyük yıkıma yol açan Esad rejimine desteği devam ediyor.

Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, Esad rejimine yeni grup MİG-29 tipi savaş uçakları verdiklerini bildirdi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki askeri ve teknik iş birliği çerçevesinde Suriye Arap Ordusu, gelişmiş MİG-29 savaş uçaklarının ikinci grubunu Rusya'dan teslim aldı. Suriye zaten bu uçaklarla görev yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN ESAD'A SAVAŞ UÇAĞI

Esad rejimine ait haber ajansı SANA'nın, 30 Mayıs'ta bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, rejim ordusunun Rusya Federasyonu'ndan bir dizi gelişmiş ve modern MİG-29 tipi savaş uçağı teslim aldığı ve uçakların bu ayın başından itibaren Suriye hava sahasında uçuşlar gerçekleştireceği belirtilmişti.