Rusya: Esirleri taşıyan uçağı Ukrayna füzeyle vurdu Rusya Soruşturma Komitesinden, Rusya’da düşen askeri nakliye uçağı ile ilgili yapılan açıklamada, "Ukraynalı esirleri taşıyan uçak, Ukrayna tarafından füzeyle vuruldu” ifadeleri kullandıldı.

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ensonhaber.com

Rusya’da dün düşen ve 65'i Ukraynalı esir asker olmak üzere 74 kişinin öldüğü İL-76 askeri nakliye uçağı ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Rusya Soruşturma Komitesi devam eden soruşturma hakkında açıklamada bulundu.

Komite tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ukrayna topraklarından gelen bir uçaksavar füzesi tarafından düşürüldü"

“Ukrayna'nın silahlı oluşumları tarafından bu terör eyleminin gerçekleştirilmesinde yer alan kişilerin kimliğini belirlemeyi amaçlayan bir dizi soruşturma yürütülüyor.



Olay yerindeki incelemeden elde edilen ön veriler de dahil olmak üzere soruşturma faaliyetlerinin ilk sonuçları, uçağa Ukrayna topraklarından gelen bir uçaksavar füzesi tarafından saldırı yapıldığı sonucuna varmamızı sağlıyor”

Komite, ayrıca düşen uçakla ilgili başlatılan soruşturmaya dair de görüntüleri yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı da düşen uçakla ilgili Ukrayna’yı suçlamıştı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov dün yaptığı açıklamada, uçağın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen uçaksavar füze sistemi ile vurulduğunu belirtmiş ve şu ifadeler kullanılmıştı:

“Kiev rejimi, Ukrayna askeri personelini takas için taşımak üzere Chkalovsky'den Belgorod Havaalanı'na doğru uçan Rus askeri kargo uçağını düşürerek terör eylemi gerçekleştirdi. Uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkov bölgesindeki Lyptsi yerleşiminden uçaksavar füze sistemi kullanılarak imha edildi"

Ukrayna’nın uçağın esir askerleri taşıdığı konusunda bilgi sahibi olduğunu aktaran Konaşenkov şunları dedi: