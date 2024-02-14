Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı arananlar listesine ekledi Başbakan Kallas, Rusya'nın aradığı isimler arasına eklendi. Estonya hükümetinin başındaki isim, "Beni susturamazlar" derken, Moskova'dan "Bu daha başlangıç" açıklaması geldi.

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AA & Ensonhaber

Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı arananlar listesine ekledi.

Karar, ülkedeki İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer aldı. Kallas, Rus Ceza Kanunu kapsamında listeye eklendi.

Moskova'nın Kallas'a yönelik suçlamaları, Estonya'nın Sovyet döneminden kalma anıtları ortadan kaldırma çabasıyla bağlantılı. Kallas, Rus yönetimine karşı açıklamalarıyla biliniyor.

Arananlar listesinde ayrıca Estonya Devlet Bakanı Taimar Peterkop ve Litvanya Kültür Bakanı Simonas Kairys de yer alıyor.

Kallas: Beni susturamazlar

Estonya Başbakanı Kallas, Rusya'nın bu kararının sürpriz olmadığını söyledi. Bu şekilde kendisini kimsenin susturamayacağını belirten Kallas, şu ifadeleri kullandı:

Bu, doğru şeyi yaptığımın başka bir kanıtı. AB'nin Ukrayna'ya güçlü desteği bir başarı ve Rusya'ya zarar veriyor.

Rusya: Bu daha başlangıç

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, listedeki isimler için, "Bu insanlar, tarihsel hafızayla alay etme kararlarından sorumlu." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da yaptığı açıklamada, listedekilerin "Sovyet askerlerinin anıtlarını yok etmekle" suçlandığını söyledi.

"Bu daha başlangıç." diyen Zaharova, şöyle devam etti:

Dünyayı Nazizm'den ve faşizmden kurtaranların anısına karşı işlenen suçlar yargılanmalı.

Arananlar listesinde bir ilk

Moskova, savaşın başlangıcından bu yana üst düzey Ukraynalı yetkilileri ve generalleri arananlar listesine eklemişti.

Kaja Kallas ise Moskova'nın aradığı bilinen ilk hükümet lideri olarak göze çarpıyor.