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    Rusya: Finlandiya ve İsveç NATO’ya katılırsa sonuçları olur

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
    • AA
    • 25.02.2022 - 21:04
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    Rusya: Finlandiya ve İsveç NATO’ya katılırsa sonuçları olur

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliklerine dair açıklamalarda bulundu.

    "FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KATILMASININ SONUÇLARI OLACAK"

    Ülkelerin güvenliklerinin, başka ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiğini savunan Zaharova, "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır." ifadesini kullandı.

    Rusya: Finlandiya ve İsveç NATO’ya katılırsa sonuçları olur #1


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