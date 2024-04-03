Rusya: Fransa, nisan ayında Ukrayna'ya 1500 asker gönderebilir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Paris'in, Ukrayna'ya göndermek üzere askeri birlik hazırladığına dair yeni istihbarat gelmeye devam ediyor" dedi.

AA & Ensonhaber

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Fransa'nın Ukrayna'ya 1500'e kadar asker gönderebileceğini söyledi.

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Zaharova, Fransız Yabancı Lejyonunun komuta personelinin mart ayı başlarında Ukrayna'ya gönderme niyetiyle bir tabur taktik grubu oluşturduğunu belirtti.

Zaharova, olası bir konuşlandırma için nisan ayını işaret etti.

1500 kişilik Fransız ordusuyla ilgili iddia

Konuya ilişkin elde ettikleri istihbarata işaret eden Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

Paris'in, Ukrayna'ya göndermek üzere aktif askeri birlik hazırlığı yaptığına dair yeni istihbarat gelmeye devam ediyor. Bu amaçla, mart ayı başlarında Fransız Yabancı Lejyonunun komutanlığı, yaklaşık 1500 kişilik tabur taktik grubunun oluşumunu onayladı.



Grubun, nisan ayında Ukrayna harekat sahasına hava ikmali için tam muharebeye hazır duruma getirilmesi bekleniyor.

Macron'un asker konuşlandırma teklifi

Şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığını dışlamayı reddetmişti. Bu yöndeki açıklama, NATO'da kabul görmemişti.

Rus istihbaratı: Fransız ordusu Ukrayna'da savaşıyor

Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı, Fransa'nın yaklaşık 2 bin askeri konuşlandırmaya hazırlamaya başladığını, Fransız ordusunun bir kısmının ise halihazırda Ukrayna'da savaştığını iddia ediyor.