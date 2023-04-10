Rusya: Fransa, Ukrayna meselesinde arabulucu olamaz Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'nın Ukrayna meselesinde arabulucu rolü konusunda hak iddiasında bulunamayacağını, Emmanuel Macron yönetiminin, Ukrayna meselesine dolaylı ve doğrudan müdahil olmadığını söyledi.

AA

1 yılı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşında iki taraf arasında en etkin kanalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlamıştı.

Küresel olarak takdir edilen bu arabulucu-istişare kanalı rolüne, son dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oturma telaşında.

Macron, bu yolda Çin gezisinde üst üste açıklamalar yaptı.

Buna karşın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara ilişkin yaptığı açıklamalarda bu konuya değindi.

"Arabuluculuk hak iddiasında bulunamaz"

Fransa'nın Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu rolü üstelenme girişimlerini değerlendiren Peskov, "Paris, arabulucu rolü konusunda hak iddiasında bulunamaz çünkü çatışan taraflardan birini tutuyor. Ayrıca Paris, Ukrayna meselesine dolaylı ve doğrudan müdahil." ifadesini kullandı.

Peskov, bu nedenle Fransa'nın arabulucu rolünü düşünmenin zor olduğunu dile getirdi.

"Çin, kışkırtıcı eylemlere yanıt verme hakkına sahip"

Çin'in, Tayvan Adası'nın çevresinde askeri tatbikatlar düzenlemesine de işaret eden Peskov, Çin'e karşı kışkırtıcı eylemlerin yapıldığına dikkati çekti.

Peskov, "Elbette Çin, uluslararası hukuka uygun şekilde askeri manevra ile de bu kışkırtıcı eylemlere yanıt verme konusunda egemen hakka sahiptir." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Çin ve diğer ülkelerin bu konudaki haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Macron'un Çin ziyaretinde Ukrayna vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç günlük Çin ziyaretinde Ukrayna-Rusya savaşı özelinde birçok açıklamada bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Guangcou'daki temaslarında, Sun Yat-Sen Üniversitesi'nde öğrencilere hitap etti.

Macron buradaki konuşmasında, Ukrayna savaşının "uluslararası hukukun açık ihlali" olduğunun altını çizerek "barış ve istikrara odaklı uluslararası düzenin korunması ve yeniden inşası için ortak çaba gösterilmesi" çağrısında bulundu.