Rusya: Güney Kıbrıs ile Türkiye arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile Rum Kesimi arasındaki gerilime ilişkin konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yayınlanan Phileleftheros gazetesine konuşan Lavrov, Rum Kesimi ile Türkiye arasındaki ilişkilere değindi.

Lavrov, "Güney Kıbrıs ile Türkiye Cumhuriyeti arasında iyi komşuluk ilişkileri kurulmasına yardımcı olmaya hazırız, ancak bunu yapmamız için her iki tarafın da bizden yardımcı olmamızı istemesi gerek." dedi.

"HER EYLEM KABUL EDİLEMEZ"

Rus bakan şunları söyledi:

"Çatışma potansiyelinin artmasıyla sonuçlanabilecek her eylemin kabul edilemez olduğu düşünüyoruz. Bu nedenledir ki bölgedeki devletlerin liderliklerine defalarca, siyasi anlamda ileri görüşlü davranmaya ve tartışmaları sadece ama sadece barışçıl yolla ve hukuk çerçevesinde ele almaları çağrısında bulunduk."

Sergey Lavrov, Türkiye ilişkilerin derinleşmesinin, Lefkoşa ile olan diyaloglarını etkilemediğini kaydetti.

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz ViDEO