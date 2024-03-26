Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova'daki terör saldırısının arkasında Ukrayna var Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında Ukrayna olduğunu öne sürdü.

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AA

Rusya terör saldırısının arkasındaki izleri arıyor...

Başkent Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

11 kişi hayatını kaybetti

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

"Terör saldırısının arkasında Ukrayna var"

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, gazetecilerin Moskova'daki terör saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ mı yoksa Ukrayna mı olduğu yönündeki sorusuna, "Elbette Ukrayna." şeklinde cevap verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)