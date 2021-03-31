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    Rusya, hayvanlar için ilk koronavirüs aşısını onayladı

    Aşılanan hayvanlarda en az 6 ay bağışıklık sağladığı belirtilen aşının seri üretiminin, nisanda başlayacağı kaydedildi.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 12:47
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    Rusya, hayvanlar için ilk koronavirüs aşısını onayladı

    Rusya, dünyada ilk kez hayvanlar için üretilen koronavirüs aşısını tescil etti.

    Nisan ayında seri üretimine geçilecek "Carnivac-Cov" adlı aşı, bu anlamda üretilen ilk ve tek ilaç olma özelliğini taşıyor.

    "YAN ETKİSİ YOK"

    Ülkenin hayvan ve bitki sağlığı denetim ajansı olan Rosselhoznadzor'un Başkan Yardımcısı Konstantin Savenkov, aşının klinik denemelerine Ekim 2020'de başlandığını ifade ederek, "Köpekler, kediler, kutup tilkileri, vizonlar, tilkiler ve diğer hayvanlar üzerinde deneniyor. Herhangi bir yan etkisi yok." dedi.

    BAĞIŞIKLIK SÜRESİ EN AZ 6 AY

    Savenkov, araştırma sırasında, aşının zararsız olduğu ve aşılanan hayvanların tümünün hastalığa karşı antikor geliştirdiğinin belirlendiğini belirterek, "Aşılanan hayvanların bağışıklık süreleri en az 6 ay olarak tespit edildi. İlacın seri üretimine nisan ayında geçilecek." dedi.

    Rusya, hayvanlar için ilk koronavirüs aşısını onayladı #1

    6 ÜLKEDEN AŞIYA TALEP

    Rosselkhoznadzor'a göre, Yunanistan, Avustralya, Polonya, Kanada, ABD ve Singapur'dan şirketler, aşıyı satın alma konusunda ilgi gösteriyor.

    Rusya'da geliştirilen hayvanlar için koronavirüs aşısı, dünyanın farklı yerlerinde virüse yakalanan evcil hayvanlara dair haberlerin ardından geldi.

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