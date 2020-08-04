Rusya, her ay milyonlarca korona aşısı üretecek

Rus bakan Manturov, aşı üretim kapasitesinin 2021 itibarıyla artırılacağını söyledi.

Koronavirüs aşı çalışmalarında klinik test aşamasının başarıyla sonuçlandığı belirtilen Rusya'da, ekim ayında toplu aşı uygulaması başlayacak.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, aşının kullanılabilmesi için resmi prosedür işlemlerini hazırladıklarını söyledi.

İLK AŞILANACAK MESLEK GRUPLARI

Murashko, ilk olarak doktorlar ve öğretmenlerin aşılanacağını söyledi.

Aşının üretimiyle ilgili bir açıklama da Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov'dan geldi.

2021'DEN İTİBAREN MİLYON BAZINDA AŞI ÜRETİMİ YAPILACAK

TASS haber ajansına konuşan Manturov, koronavirüs aşısının Rusya'nın Vladimir, Yaroslavl ve Moskova Oblastı şehirlerinde üretileceğini duyurdu.

Üretim kapasitesine ilişkin Manturov, "Ayda birkaç yüz bin doz aşı üretim hacmini sağlayabileceğiz. Bu, gelecek yılın başında birkaç milyona çıkacak." dedi.

RUSYA'DA KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI

Başkent Moskova'daki Gamaleya Ensititüsü, yerli tedavi yöntemi bulma konusunda Generium, R-Pharm ve Binnopharm şirketleriyle iş birliği halinde çalışmalarını yürütüyor.

Gamaleya, koronavirüs aşısı üzerinde çalışan tek kuruluş değil, ancak en başarılı sonuçlar buradan çıktı.

Temmuz ayının sonlarında bağışıklık kazanan gönüllüler, ilaç alımı ve bir aylık gözetim altında tutulduktan sonra kaldıkları hastaneden taburcu edildi.

Denis Manturov