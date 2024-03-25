Rusya: Hiçbir ülke, terör tehdidinden muaf olamaz Kremlin Sözcüsü Peskov, "Hiçbir şehir hiçbir ülke, tamamen terör tehdidinden muaf olamaz" dedi. Peskov, saldırının ardından istihbarat servislerinin devreye girdiğini söyledi.

AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da düzenlenen terör saldırısı hakkında konuştu.

Peskov, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, her ülkenin terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

Saldırıyı düzenleyen örgütle ilgili kolluk kuvvetlerinden gelecek bilgiyi beklemek gerektiğini söyleyen Peskov, saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın yaptığına ilişkin ihtimallerden bahsetmemesine ilişkin soruyu yanıtladı.

"Soruşturma sürüyor"

Saldırı ile ilgili soruşturmanın sürdüğüne dikkati çeken Peskov, şu ifadeleri kullandı:

Henüz düzgün bir yorum dile getirilmedi. Soruşturma sürüyor. Sadece ön verilerden bahsedildi. Şu ana kadar ortaya herhangi bir versiyon konulmadı.

İstihbarat servisleri yoğun şekilde çalışıyor

Peskov, soruşturma devam ettiği için konuyla ilgili kolluk kuvvetlerinden gelecek bilgiyi beklemek gerektiğini vurguladı.

Rus istihbarat servislerinin yoğun şekilde çalıştığını kaydeden Peskov, Rusya'nın ve toplumun karşı karşıya olduğu tüm zorluklarla mücadele edildiğini dile getirdi.

"Hiçbir ülke tamamen terör tehdidinden muaf olamaz"

Moskova'daki terör saldırısını Rus istihbaratının başarısızlığı olarak değerlendirip değerlendirmediği sorusuna Peskov, şu cevabı verdi:

Maalesef dünyamız gösteriyor ki hiçbir şehir hiçbir ülke tamamen terör tehdidinden muaf olamaz.

"Bu korkunç trajedi pek çok duyguyu uyandırdı"

Peskov, Rusya'nın en korunaklı şehrinde böyle bir trajedinin nasıl yaşandığına ilişkin sosyal medyada yapılan tartışmalara değinerek, internette pek çok duygusal, histerik ve kışkırtıcı şeyler olduğunu, bu korkunç trajedinin pek çok duyguyu uyandırdığını söyledi.

"Terörizm ile mücadele, tam kapsamlı uluslararası iş birliği gerektiriyor"

Terörizm ile mücadelede iş birliğinin önemine dikkati çeken Peskov, şöyle konuştu:

Terörizm ile mücadele, tam kapsamlı uluslararası iş birliği gerektiren daimi bir süreçtir.



Fakat şimdi çatışmaların en çok arttığı dönemde bu iş birliği tam olarak yürütülemiyor.

Peskov, Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili Batı ile hiçbir temasın bulunmadığını da belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)