Rusya: İkinci korona aşımız yüzde 100 etkili

Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirmekte olduğu “EpiVakKorona” adlı ikinci potansiyel aşının, virüse karşı yüzde 100 etkili olduğu öne sürüldü.

Rusya'da koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısından sonra bir aşı için daha çalışmalar devam ediyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aşı adayının 1. ve 2. faz klinik deney sonuçlarına dair değerlendirmelere yer verildi.

"YÜZDE 100 ETKİLİ"

Aşıların etkinliğinin, immünolojik ve önleyici boyutlardan değerlendirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, “EpiVakKorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100 seviyesindedir.” denildi.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus korona aşısı “Sputnik V” 11 Ağustos 2020’de, ikinci aşı “EpiVakKorona” ise 14 Ekim 2020’de tescil edilmişti.

Rusya’da halkın Kovid-19’a karşı aşılanma süreci ise 11 Aralık’ta başlamıştı.