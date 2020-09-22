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    Rusya ile YPG'den ortak devriye

    Rusya ile YPG'den ortak devriye

    Suriye'nin kuzeyinde Rusya'nın kontrolündeki bölgeden aktarılan görüntülerde Rus askeri aracından inen YPG'li dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 07:33
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    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde silip süpürdüğü bölgede adeta can çekişen ABD'nin de belirsiz bir politika sergilediği YPG'ye Rusya kucak açtı.

    Rusya'nın YPG ile Suriye'nin kuzeyinde daha yakın bir ilişki boyutuna geçti. Dün bölgede gerçekleştirilen bir devriyeden aktarılan görüntüler dikkat çekti.

    ORTAK DEVRİYEDELER

    Rakka'dan Haseke bölgesine kadar M4 karayolundaki araçlara eşlik edip trafiğin düzenli bir şekilde akışının denetlendiği devriyelerden birinde, Rus askeri polisine ait zırhlı aracın içerisinden bir YPG'li indi.

    Görüntülerde YPG'linin üzerinde örgüte ait işaret ve hücum yeleği dikkat çekiyor.

    Suriye'de Rus askerleri ve YPG'li teröristler birlikte devriye attı İZLE

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