Rusya islama hakareti affetmedi: Kur'an yakan şahsa 3,5 yıl hapis Kur'an-i Kerim yaktıktan sonra gözaltına alınan genç adama çıkarıldığı mahkemece manevi değerlere derin zarar verdiği gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezası verildi.

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İHA

Rusya'da islam provokatörü için istenen ceza belli oldu.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Volgograd kentindeki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakan 20 yaşındaki Nikita Zhuravel, Rus istihbaratı tarafından gözaltına alındı.

Defalarca özür diledi

Nikita Zhuravel, tüm sorgularında ve cezaevinde defalarca kez pişmanlığını dile getirerek özür diledi.

Zhuravel ilk sorgusunda, Ukrayna istihbaratının kendisine para teklif ettiğini ve bu nedenle eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Çeçenistan'a nakledildi

Şahıs, Çeçenistan’ın talebi üzerine Grozni’ye nakledildi ve duruşmalar Grozni’de görüldü.

Geçtiğimiz eylül ayında da Çeçen lider Ramazan Kadirov’un oğlunun Zhuravel’i dövdüğü görüntüler yayınlandı.

Görüntüler sonrasında Ramazan Kadirov, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Hapis cezası istendi

Kur'an-ı Kerim'i yakan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunan ve duruşmada yer alan 13 imam, “manevi değerlere derin zarar” verdiği gerekçesiyle yargılanan Zhuravel’e hapis cezası verilmesini istedi.

3 buçuk yıl hapis cezası verildi

Grozni Visaitovsky Bölge Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Nikita Zhuravel 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)