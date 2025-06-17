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AA & Ensonhaber

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nü ve uluslararası hukuk normlarını ihlal ederek İran'a karşı başlattığı askeri eylemden endişe duyulduğu dile getirdi.

Orta Doğu'daki gerginliğin ele alındığı görüşmede çatışmaların derhal durdurulması, çatışma bölgesinin genişlemesi ve tüm bölge için kaçınılmaz olumsuz sonuçlara yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğine işaret edildi.

Bu bağlamda Lavrov, Mısır dahil 20 Arap ve Müslüman ülkenin acilen ateşkesin sağlanması ve gerginliği azaltılması yönündeki çağrıyı içeren ortak açıklamasına dikkati çekti.

Mısır tarafı ise Rusya'nın krizin siyasi ve diplomatik çözülmesi amacıyla arabuluculuk desteğini sağlamaya hazır olmasından memnuniyetini vurguladı.

PESKOV: İSRAİL BARIŞÇIL ÇÖZÜM KONUSUNDA İSTEKSİZ

Başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'İran lideri Ali Hamaney'i hedef almanın çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceği' yönündeki açıklamasını dikkate aldıklarını söyledi.

Peskov, durumun endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Durum şu anda hızlı şekilde gerginleşiyor. Öngörülemezlik seviyesi zirvede. Bu durumda tarafları barışçıl, siyasi ve diplomatik çözüm yoluna geçmek için azami itidale çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını dile getiren Peskov, "İsrail'in herhangi bir arabuluculuk desteğine başvurma ve genel olarak barışçıl çözüme doğru ilerleme konusunda isteksiz olduğunu görüyoruz" dedi.

Peskov, İran'da bulunan Rus vatandaşlarının Azerbaycan ile sınır kapısından tahliye edilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

"G7 FORMATI BİZİM İÇİN ANLAMINI YİTİRDİ"

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın G8 formatından çıkarılmasının hata olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin ise şunları kaydetti: