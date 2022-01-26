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    Rusya, Karadeniz’de tatbikat yapacak

    20'den fazla Rus savaş gemisi, Karadeniz’de daha önce belirlenen bölgelere giriş yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.01.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 15:11
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    Rusya, Karadeniz’de tatbikat yapacak

    Rus donanması, Karadeniz'de tatbikat yapma kararı aldı.

    Rusya Savunma Bakanlığı, 20’den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz’e girdiğini duyurdu.

    20'DEN FAZLA SAVAŞ GEMİSİ KARADENİZ'DE

    Tatbikat kararı, Ukrayna sınırında askeri hareketlilik yaşanmasının ardından geldi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, “20’den fazla savaş gemisi, tatbikat için Karadeniz’de belirlenmiş bölgelere girmiştir.” bilgisi verildi.

    Rusya, Karadeniz’de tatbikat yapacak #1

    SERİ ASKERİ TATBİKATLAR

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 20 Ocak’ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında “sorumlu” olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.

    Rusya, Karadeniz’de tatbikat yapacak VİDEO


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