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AA

Rusya, Kiev'e yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

Ukrayna Acil Durum Servisi, Rusya'nın başkent Kiev'e gece boyunca hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Düzenlenen hava saldırılarında, son paylaşılan bilançoya göre 14 kişi hayatını kaybetti.

40 kişinin yaralandığı saldırılarda, bir apartman da vuruldu.

ÇOK SAYIDA PATLAMA

Saldırı, Rus yapımı Şahid tipi insansız hava araçları (İHA) ve uzun menzilli füzelerle gerçekleştirildi. Yerel saatle sabaha karşı düzenlenen saldırılarda başkent genelinde çok sayıda patlama meydana geldi.

Özellikle bir apartman binasının Şahid tipi bir İHA tarafından doğrudan vurulduğu anlara ait görüntüler, sosyal medyada ve resmi kaynaklarca da paylaşıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ukraynalı yetkililer, saldırıların hedef aldığı sivil altyapının ağır hasar gördüğünü ve bazı kişilerin hâlâ enkaz altında olabileceğini bildirdi.

Arama-kurtarma çalışmaları halen devam ederken, acil yardım ekiplerinin olay yerlerinde yoğun çaba sarf ettiği gözlemleniyor.