Rusya, Kiev'e 8 saat boyunca aralıksız saldırdı: 315 İHA ve 7 füze fırlatıldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gerilim yüksek...

Ukrayna, gece boyunca savaşın son dönemlerdeki en yoğun hava saldırılarından birine maruz kaldı.

7 FÜZE VE 315 İHA KULLANILDI

Rus ordusunun Kiev başta olmak üzere birçok bölgeyi hedef aldığı saldırılarda 7 füze ve 315 insansız hava aracı (İHA) kullanıldığı açıklandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, saldırıların geniş bir alana yayıldığını ve Rusya’nın farklı tipte mühimmat kullanarak çok yönlü bir operasyon yürüttüğünü duyurdu.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, saldırının bilançosunu paylaşarak en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

Zelensky, yaptığı açıklamada "Bugün Kiev’e savaşın en büyük saldırılarından biri yapıldı." ifadelerini kullanarak ülkenin ağır bir hava bombardımanı altında olduğunu vurguladı.