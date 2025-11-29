Rusya, Kiev'e 8 saat boyunca aralıksız saldırdı: 315 İHA ve 7 füze fırlatıldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gerilim yüksek...
Ukrayna, gece boyunca savaşın son dönemlerdeki en yoğun hava saldırılarından birine maruz kaldı.
7 FÜZE VE 315 İHA KULLANILDI
Rus ordusunun Kiev başta olmak üzere birçok bölgeyi hedef aldığı saldırılarda 7 füze ve 315 insansız hava aracı (İHA) kullanıldığı açıklandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, saldırıların geniş bir alana yayıldığını ve Rusya’nın farklı tipte mühimmat kullanarak çok yönlü bir operasyon yürüttüğünü duyurdu.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, saldırının bilançosunu paylaşarak en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı.
Zelensky, yaptığı açıklamada "Bugün Kiev’e savaşın en büyük saldırılarından biri yapıldı." ifadelerini kullanarak ülkenin ağır bir hava bombardımanı altında olduğunu vurguladı.