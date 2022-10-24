Rusya, 'kirli bomba' konusunda uyardı

Sözcü Peskov, "Böyle bir tehdit var. Bu bilgi muhataplara iletildi" dedi.

Moskova yönetimi, Ukrayna'nın savaşta radyoaktif içerikli bomba kullanacağını iddia ediyor.

Söylentileri reddeden Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, "Ukrayna ordusu, her gün topraklarımızı Rus kirinden kurtarıyor. Kirli bomba fikri bize iğrenç geliyor." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna’nın "kirli bomba" (radyoaktif içerikli bomba) kullanacağına yönelik bir tehlikenin bulunduğunu söyledi.

"Kirli bomba tehlikesini ortadan kaldırmıyor"

Peskov, "Rusya’nın ilettiği bilgilere inanılmaması, kirli bomba kullanılmasına yönelik tehlikeyi ortadan kaldırmıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD, Fransa ve İngiltere’nin, Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları reddetmesini değerlendirdi.

Peskov: Böyle bir tehdit var

Rusya’nın söz konusu iddialarını ilgili taraflara ilettiğini belirten Peskov, "Böyle bir tehdit var ve bu bilgi savunma bakanının muhataplarına iletildi. İnanıp inanmamak onlara kalmış." dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa ve İngiltere’deki mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın "kirli bomba" kullanma hazırlığında bulunduğunu söylemişti.

ABD, İngiltere ve Fransa'dan ortak açıklama

AA'nın haberine göre; ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları, görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Rusya’nın iddialarını reddederek, gerginliği artırmak için kullanılacak bahaneleri kabul etmeyeceklerini bildirmişti.