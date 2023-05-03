Rusya Devlet Başkanı Putin'e saldırı girişimi Rusya, Kremlin'e İHA'larla saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Saldırıyı Putin'e karşı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz." denildi.

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Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşta 1 yıl geride kaldı.

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken, her iki ülke de ağır kayıplar veriyor.

Bu süreçte baskıyı artıran ordu, füze saldırılarını sürdürüyor.

Gelişmeler devam ederken, Rusya'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama ise Kremlin'den geldi.

Putin'e suikast girişimi

Yapılan açıklamada, Kiev'in Kremlin'i gece İHA'larla vurmaya çalıştığı, Rus savunma araçlarının ise etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Ayrıca, Rusya saldırının Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendirildiğini açıkladı.

'Terör saldırısı'

Açıklamada, "İki insansız hava aracı Kremlin'i hedef aldı. Ordu ve özel servislerin radar harp sistemlerini kullanarak zamanında yaptıkları müdahaleler sonucunda cihazlar devre dışı bırakıldı." denildi.

Kremlin, misilleme haklarını saklı tuttuklarını ve olayı "bir terör saldırısı olarak" gördüklerini belirtti.

'Putin, Kremlin'de değildi'

Bununla birlikte Kremlin, Putin'in saldırılar esnasında Kremlin'de olmadığını ve Moskova dışında yer alan Novo Ogaryova'da çalıştığını bildirdi. Bölgedeki binaların hiçbirinin zarar görmediği de ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin’in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını kaydetti.