Rusya, LGBT'yi aşırılıkçı ve terör örgütleri listesine ekledi LGBT'ye karşı adım atmayı sürdüren Moskova yönetimi, bu hareketi terör örgütü listesine aldı. Liste, banka hesaplarını dondurma yetkisine sahip kuruluş tarafından yönetiliyor.

AA & Ensonhaber

Moskova yönetimi, "uluslararası LGBT hareketi" olarak adlandırdığı yapıyı aşırılıkçı ve terör örgütleri listesine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılında LGBT propagandasına karşı yasayı onaylamıştı.

Ülkedeki Yüksek Mahkeme, söz konusu hareketi geçen kasım ayında "aşırılıkçı" ilan etmişti.

Moskova'nın LGBT kararı: Terör örgütleri listesine eklendi

LGBT'nin Rusya'da terör örgütleri listesine eklenmesi kararının ardından gözler ne gibi adımlar atılabileceğine çevrildi.

Liste, aşırılık yanlısı ve terörist olarak tanımlanan 14 binden fazla kişi ve kuruluşun banka hesaplarını dondurma yetkisine sahip olan Rusya Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) tarafından tutuluyor.

Yasaklıların bulunduğu yeni listede "uluslararası LGBT toplumsal hareketi ve onun yapısal birimleri" ifade ediliyor.

Putin: Yozlaşmış Batı, aileyi tehdit ediyor

Rusya, son yıllarda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin ifade edilmesine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdı.

Bu tür girişimleri eleştiren Putin, aile değerlerinin "yozlaşmış Batılı tutumlar" tarafından tehdit edildiğine dikkati çekiyor.

Devlet Başkanı Putin'in iki yıl önce onayladığı yasayla birlikte geleneksel olmayan cinsel ilişki ve pedofilinin kitle iletişim araçları, internet, reklamlar, edebi eserler ve sinema yoluyla yaygınlaştırılması yasa dışı olarak değerlendiriliyor.

Gençler arasındaki çağrılara yasak

Aynı mecralarda gençler arasında cinsiyet değiştirme çağrıları da yasak kapsamına alındı.

Çocukların LGBT ile ilgili bilgileri dinlemesi ve izlemesine erişimi sınırlayan mekanizmanın hayata geçirilmesini de öngören yasayla, hükümet tarafından yetkilendirilen bir kuruluşun izleme yapmasına olanak sağlandı.

10 milyon rubleye kadar ceza

LGBT, pedofili ve cinsiyet değiştirme propagandasını sağlayan ülkedeki gerçek ve tüzel kişiler ile yabancılar ve yabancı kitle iletişim araçlarına yönelik cezaların getirildiği yasayla öngörülen para cezaları 50 bin Rus rublesi ile 10 milyon Rus rublesi arasında değişiyor.