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Rusya: Moskalik suikastıyla ilgili bir Ukrayna ajanı gözaltına alındı

Rusya: Moskalik suikastıyla ilgili bir Ukrayna ajanı gözaltına alındı Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik’e düzenlenen suikasta ilişkin soruşturma çerçevesinde"Ukrayna özel servislerinin bir ajanı" olduğu belirtilen İgnat Kuzin’in gözaltına alındığını bildirdi.