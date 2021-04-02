Yaş meyve ve sebze ithalatını Türkiye'den sağlayan Rusya, limon, portakal gibi narenciye ürünlerinin Suriye'deki ilk partisini aldı.

Son dönemlerde tarım ve gıdaya yönelik kritik kararlar alan Rusya Federasyonu, Suriye'den ithal ürün getirtmeye başladı.

Suriye'de üretilen limon, portakal gibi turunçgilleri ithal eden Rusya, Suriyeli işçiler tarafından hazırlanan ilk parti narenciyelerini aldı.

SURİYE'DEKİ NARENCİYE, RUSYA'YA ULAŞTI

Bir fabrikada işçiler tarafından ayıklanarak kasalara yerleştirilen ürünler, gıda sektöründe sorun yaşayan Rusya'ya ulaştırıldı.

Rusya, narenciyeyi Suriye'den almaya başladı ViDEO

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ İTHALAT

Rusya, Suriye'den önce turunçgillerle birlikte kuru bakla, diğer meyve sebze ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü Türkiye'den ithal ediyordu.

İki ülke arasındaki ticaretlerle birlikte Türkiye, Rusya'nın en çok ürün ithal ettiği 1'inci ülke, ihracatta bulunduğu 3'üncü ülke konumunda.