Rusya: NATO savaş riskini artırıyor NATO'nun Rus sınırına yakın bölgelerde askeri tatbikat düzenleme planlarının savaş riskini artırdığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu adım Avrupa için trajik sonuçlara yol açabilir" ifadesini kullandı.

AA & Ensonhaber

Haftalık basın toplantısında güncel konulara dair açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından vurulmasına yönelik tepkisini değerlendirdi.

Zaharova, "Batı buna çılgınca tepki gösterdi. Yalnızca çılgın insanlar terör saldırılarını anlayışla karşılayabilir ve savunabilir. Yalnızca beyinsiz, vicdansız ve ahlaksız insanlar terör veya aşırılıkçı eylemlerinde bulunanları destekleyebilir" şeklinde konuştu.

"Avrupa için trajik sonuçlara yol açabilir"

NATO'nun düzenleyeceği askeri tatbikata dikkati çeken Zaharova, bunun Rus sınırlarına yakın bölgelerde gerçekleşmesinin 'kışkırtıcı' olduğunu belirterek, "Bu adım bilinçli olarak durumun kötüleşmesini amaçlıyor, savaş riskini artırıyor ve Avrupa için trajik sonuçlara yol açabilir" dedi.

Zaharova, Rusya'nın NATO ülkelerine saldırıma niyetinde de olmadığını ifade etti.

"Ermenistan'a barış anlaşmasını görüşmek için davetiye gönderildi"

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması konusuna da değinen Zaharova, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'a bu konuyu istişare etmek üzere başkent Moskova'yı ziyaret etmesi için davetiye gönderildiğini aktardı, Ermenistan'a bu konuda birkaç gün önce davetiye iletildiğini kaydetti.