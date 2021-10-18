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Rusya, NATO temsilciliğini askıya aldı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO temsilciliklerini askıya aldıklarını açıkladı.
- AA
- 18.10.2021 - 14:57
- Güncelleme : 18.10.2021 - 15:42
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın NATO Daimi Temsilciliği’ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği’nin çalışmalarını 1 Kasım’dan başlayarak askıya alacaklarını söyledi.
Lavrov, Rusya’daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile ittifakın Moskova’daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydetti.
MOSKOVA'DA BULUNAN NATO ÇALIŞANLARININ AKREDİTASYONLARI İPTAL EDİLECEK
Rusya Dışişleri Bakanı, Nato’nun Moskova’daki askeri misyonunda çalışanlara verilen akreditasyonların da 1 Kasım’da ellerinden alınacağını ekledi.
Ayrıca Lavrov, iletişim kanallarının kapatılması ardından, NATO’nun, istemesi hâlinde Rusya ile ülkenin Brüksel’deki büyükelçiliği üstünden irtibat kurabileceğini belirtti.