Rusya: NATO, Ukrayna'yı bünyesine katmaya çalışıyor Rus Sözcü Peskov, ülke güvenliğini bozmaya çalışan saldırgan ittifakla karşı karşıya olduklarını söyledi.

AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'ya eleştiriler yöneltti.

Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov'un gündeminde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklaması vardı.

NATO'yu suçladı

Stoltenberg'in, Ukrayna'nın NATO üyeliği için destek verileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, NATO'nun saldırgan özünü göstermeye devam ettiğini dile getirdi.

"Saldırgan ittifakla karşı karşıyayız"

"NATO, Ukrayna'yı bünyesine katma ve ittifaka çekme çizgisini sürdürüyor." diyen Peskov, şunların söyledi:

Bu, Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin), Rusya Federasyonu'nun çıkarları ve güvenliğini sağlama ihtiyacı doğrultusunda (Ukrayna) özel askeri operasyonu başlatma kararının doğru olduğunu bir kez daha gösteriyor.



Ülkemizi düşman olarak gören ve ülkemizin güvenliğini bozmaya çalışan saldırgan ittifakla karşı karşıyayız.

"Dünya ekonomisine zarar verir"

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına da değinen Peskov, bu yaptırımların dünya ekonomisine zarar vereceğine işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu, yalnızca küresel bir ekonomik krize yönelik eğilimlerin artmasına neden olabilir.

"Uzun vadeli planlar oluşturuyoruz"

Dmitriy Peskov, yaptırımlara rağmen gelişmeye devam ettiklerini ve tehlikeleri göz önünde bulundurarak uzun vadeli planlar oluşturduklarını vurguladı.